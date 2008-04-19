Янукович видит угрозу досрочных выборов
ПР готова выступить стабилизатором
Украина стоит на пороге реального кризиса власти, который может закончиться досрочными выборами. Об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на XI съезде ПР.
По его словам, «факт сползания страны к катастрофе настолько очевиден, что тревогу забила не только Партия регионов». Он подчеркнул, что «прямые обвинения правительства в неспособности принимать правильные решения уже открыто звучат и со стороны Президента». «Это означает, что мы стоим на пороге реального кризиса власти, который может закончиться досрочными выборами», - сказал лидер Партии регионов.
В.ЯНУКОВИЧ не исключает возможности попыток «каким-то образом сохранить де-факто несуществующую коалицию».
По его словам, актуальная политическая ситуация складывается таким образом, что Партия регионов должна быть готова в любой момент выступить в роли стабилизирующей силы, способной не допустить выхода политического кризиса за критическую отметку.
В. ЯНУКОВИЧ считает, что уже сегодня центральные органы власти работают «в режиме, близком к аварийному». По его словам, заявления, сделанные премьер-министром «в свойственной ей безапелляционной форме» и реакция на них Президента Украины, свидетельствуют о том, что «вероятность развала парламентской коалиции де-юре достаточно высока». Он также считает, что «своеобразным катализатором возникновения внештатной ситуации» могут стать выборы мэра столицы.