Лидер Партии регионов избран единогласно
13:40, 19 апреля 2008Политика
1998
Он займет еще две должности
Виктор ЯНУКОВИЧ переизбран лидером Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ избран единогласно, сам он не принимал участие в голосовании.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ одновременно с переизбранием лидером партии займет должности председателя политсовета и председателя президиума политсовета, как это предусмотрено новой редакцией устава Партии регионов.
Кроме того, на съезде утверждена новая программа Партии регионов.
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