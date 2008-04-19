Лидер Партии регионов избран единогласно

Виктор ЯНУКОВИЧ переизбран лидером Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ избран единогласно, сам он не принимал участие в голосовании.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ одновременно с переизбранием лидером партии займет должности председателя политсовета и председателя президиума политсовета, как это предусмотрено новой редакцией устава Партии регионов.

Кроме того, на съезде утверждена новая программа Партии регионов.