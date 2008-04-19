Янукович на съезде расставил точки над «і»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что приоритетами Партии регионов являются парламентско-президентская форма правления в стране, государственный статус русского языка и внеблоковый статус Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на XI съезде Партии регионов.

«Мы будем отстаивать свои идеи, направленные на совершенствование конституционной реформы и сохранение парламентско-президентской формы правления, русский язык – второй государственный язык и внеблоковый статус Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом, лидер Партии регионов подчеркнул, что украинский язык является неотъемлемой составляющей частью украинской государственности. «Но мы придерживаемся принципа: два языка – один народ. И будем поддерживать инициативы регионов о введении в качестве второго регионального языка – русского языка», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что во внешней политике должны быть сбалансированные позиции. В тоже время, по его словам, Партия регионов поддерживает членство Украины в Евросоюзе, развитие равноправных партнерских отношений с Россией, США и странами СНГ.