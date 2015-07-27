Нардепа Еремеева готовят к лечению за рубежом - СМИ

Об этом сообщили в пресс-службе депутата, передает "Украинская правда".

"Состояние Игоря Еремеева стабильно улучшается. Он полностью готов для транспортировки за границу для дальнейшего лечения и реабилитации. Необходимость в оперативном хирургическом вмешательстве – отсутствует", - отмечается в сообщении.

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Стало известно, что в настоящее время ожидается подтверждение от зарубежной клиники, которая примет Еремеева на лечение. При этом информация, в какой стране находится эта клиника, не раскрывается.

Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что Еремеев получил черепно-мозговую травму, упав с лошади. Еремеева госпитализировали в Луцкую городскую больницу.

Сегодня в пресс-службе Еремеева заявили, что его состояние стабильно тяжелое, его могут перевезти на лечение за границу.