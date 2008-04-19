Немыря удивлен заявлением Яценюка

Вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ удивлен заявлением председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА о невозможности всенародного избрания Президента при парламентской форме правления государством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, так Г.НЕМЫРЯ прокомментировал высказывание А.ЯЦЕНЮКА о невозможности избрания главы государства на выборах при парламентской форме правления.

“Для меня стало настоящим сюрпризом заявление председателя Верховной Рады ЯЦЕНЮКА на вчерашнем брифинге о том, что “в парламентской республике не может быть Президента, который избирается всенародно”. Возможно, он волновался или прочитал не ту книгу”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, в Европе есть значительное количество парламентских республик, в которых Президента избирают всенародно. “Такая система существует в Австрии, Болгарии, Словении, Ирландии, Словакии, Литве и многих других европейских странах, большинство из которых являются членами ЕС. К тому же, в тех парламентских республиках, где Президента избирают всенародно, выборы, как правило, происходят в два тура”, - пояснил вице-премьер.

“Кстати, у ЯЦЕНЮКА будет прекрасная возможность убедиться в этом уже на будущей неделе, когда он посетит с официальным визитом Португальскую Республику. В Португалии Президента избирают всенародно”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК 17 апреля отметил, что в парламентской республике невозможно существование должности Президента, который всенародно избирается гражданами Украины.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, констатация необходимости создания парламентской республики должна отвечать основам теории и права. «В парламентской республике не может быть Президент, который всенародно избирается. Нужно читать книгу, которая называется «Теория государства и права», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что в случае избрания Президента на всеукраинских выборах, эта форма правления называется парламентско-президентской. «Поэтому желательно политическую дискуссию формировать исключительно в юридическом аспекте, а не с точки целесообразности форматирования Конституции под ту или иную личность», - сказал А.ЯЦЕНЮК.