Глава МИД Беларуси отметил сохранение добрососедских отношений с Украиной

Президент Украины отметил, что «украино-белорусские отношения переживают хорошие времена, и мы ценим достигнутый уровень взаимодействия между нашими странами».

Петр Порошенко поблагодарил Беларусь за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставление переговорной площадки для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, направленных на достижение деэскалации ситуации на Донбассе.

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Глава Украинского государства отметил неукоснительное выполнение Украиной Минских договоренностей и сообщил, что за последние дни существенно возросло количество обстрелов боевиками позиций украинских военных. Петр Порошенко обратил внимание на беспрецедентную атаку боевиков на Старогнатовку 10 августа с использованием тяжелого вооружения, танков, БТРов, а также постоянные попытки террористов помешать работе наблюдателей миссии ОБСЕ, запугать ее сотрудников, чтобы они не могли выполнять свои функции в районах, контролируемых незаконными вооруженными группировками. Вопиющим подтверждением этому является поджог четырех автомобилей СММ ОБСЕ в Донецке.

Со своей стороны, глава МИД Беларуси выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на Донбассе и нарушением Минских договоренностей. Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона готова и в дальнейшем оказывать необходимое содействие для поиска путей мирного урегулирования ситуации.

Владимир Макей заверил, что с белорусской территории не будет никакой угрозы для Украины. "Украина - наш добрый сосед, с которым мы имеем большую протяженность границы. Поверьте, мы хотим, чтобы это была граница мира и согласия, а не граница раздора и ненависти", - отметил белорусский дипломат.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Беларусь намерены активизировать обустройство границ. По словам главы МИД Беларуси, на это понадобится, как минимум, несколько ближайших лет. Макей отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил четкую задачу по обустройству границы со всеми странами-соседями.