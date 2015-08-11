Суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Януковича о заочном осуждении

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила сегодня коллегия судей Апелляционного суда столицы.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в комментарии журналистам отметил, что «суд принял решение не заслушивать защитников в деле. Была подана апелляция, мы были вызваны в суд для рассмотрении по существу, но рассмотрения дела не произошло». «Суд де-факто отказал в рассмотрении дела, сославшись на то, что данное определение (Генпрокуратуры) не подлежит обжалованию», - сказал Сердюк.

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В то же время он отметил, что защита обжалует это решение в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, а также не исключает, что и в Европейском суде по правам человека.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения.

Защита Януковича обжаловал решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании.