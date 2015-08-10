ЦИК озвучила цену местных выборов осенью

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

"Комиссия утвердила объем расходов, требуемых для подготовки и проведение очередных местных выборов, назначенных на 25 октября 2015 года, в том числе на реализацию первоочередных мер, в сумме 1,1 миллиарда гривень", - пояснили в ведомстве.

Комиссия также призвала Верховную Раду как можно скорее определить перечень административно-территориальных границ зоны АТО, где местных выборов не будет.

17 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов 25 октября 2015 года. Выборы не назначаются во временно оккупированных районах Донецкой и и Луганской областей и в аннексированном Крыму.