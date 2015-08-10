ЦИК озвучила цену местных выборов осенью
20:50, 10 августа 2015Политика
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Проведение местных выборов осенью 2015 года потребует привлечения 1,1 миллиарда гривень из госбюджета.
REUTERS
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.
"Комиссия утвердила объем расходов, требуемых для подготовки и проведение очередных местных выборов, назначенных на 25 октября 2015 года, в том числе на реализацию первоочередных мер, в сумме 1,1 миллиарда гривень", - пояснили в ведомстве.
Комиссия также призвала Верховную Раду как можно скорее определить перечень административно-территориальных границ зоны АТО, где местных выборов не будет.
17 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов 25 октября 2015 года. Выборы не назначаются во временно оккупированных районах Донецкой и и Луганской областей и в аннексированном Крыму.
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