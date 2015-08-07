В Украине вступил в силу закон о местных выборах (видео)

Согласно закону, выборы депутатов сельских и поселковых советов пройдут по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующих административных единиц. Депутаты областных, городских и районных советов избираются по пропорциональной системе с открытыми списками. Проходной барьер для партий увеличен с 3%, до 5%. Данный документ предусматривает также механизм отзыва депутатов.

Читайте такжеУ Порошенко заявили, что в Крыму и на оккупированном Донбассе местные выборы не состоятся

В местных выборах могут принимать участие политические партии, зарегистрированные на день опубликования закона. Законом не предусмотрено участие в выборах избирательных блоков партий. В переходных положениях закона установлено, что выборы в местные советы аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Как сообщал УНИАН, 6 августа президент Петр Порошенко подписал закон о проведении местных выборов. 14 июля Верховная Рада приняла этот закон. За него проголосовали 257 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.