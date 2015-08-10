ЦИК просит депутатов срочно определить ряд городов на Донбассе, где выборы не состоятся

Центральная избирательная комиссия просит Верховную Раду безотлагательно определить перечень административно-территориальных единиц, в которых очередные выборы депутатов областных, отдельных районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов и советов объединенных территориальных громад на территории Донецкой и Луганской областей 25 октября 2015 года проводиться не будут.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, соответствующее обращение принято сегодня во время очередного заседания. ЦИК.

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В ЦИК поясняют, что решение принято в связи с тем, что, согласно пункту 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О местных выборах", очередные местные выборы депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, депутатов Севастопольского городского совета, депутатов районных, районных в городах, городских, поселковых, сельских советов и городских, поселковых, сельских голов на территории АР Крым, а также депутатов областных советов, отдельных районных, районных в городах, городских, поселковых, сельских советов и городских, поселковых, сельских голов и советов объединенных громад на территории Донецкой и Луганской областей, назначенные на 25 октября 2015 года, не проводятся в связи с осуществлением Российской Федерацией временной оккупации и вооруженной агрессии против Украины и невозможностью обеспечения соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом перечень административно-территориальных единиц, в которых не проводятся местные выборы, назначенные на 25 октября 2015 года, определяется Верховной Радой в постановлении о назначении местных выборов.

Однако постановление ВР от 17 июля 2015 года "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", принятое до вступления закона в силу, указанный перечень не содержит.

При этом ЦИК отметила, что в соответствии с частью первой статьи 15 закона, избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов, то есть 5 сентября 2015 года. Таким образом, еще до начала избирательного процесса у соответствующих субъектов возникают права и обязанности на осуществление предусмотренных законом в установленные им сроки действий по организации подготовки и проведения соответствующих выборов и определения объемов средств государственного бюджета Украины, необходимых для проведения местных выборов 25 октября 2015 года.

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Как подчеркнули в ЦИК, неопределение в ближайшее время Верховной Радой перечня административно-территориальных единиц на территории Донецкой и Луганской областей, в которых очередные местные выборы 25 октября не проводятся, создает риск для надлежащего и своевременного осуществления предусмотренных законом процедур по организации подготовки и проведения местных выборов на соответствующих территориях.

Как сообщалось, 17 июля ВР назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 25 октября за исключением оккупированных территорий аннексированного Россией Крыма, Донецкой и Луганской областей.