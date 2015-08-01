Джемилев не исключает создания военных формирований крымских татар в Херсоне

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, выступая перед участниками II Всемирного конгресса крымских татар, призвал всех представителей крымскотатарской диаспоры «активно присоединяться к процессам в украинском государстве».

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии из Анкары, где 1 августа проходит конгресс.

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По словам Мустафы Джемилева, он не исключает участия объединений крымских татар в борьбе за территориальную целостность Украины с последующим участием в поддержании безопасности на освободившемся Крымском полуострове.

«Мы планируем разместиться в Херсоне, вместе с представлением других меньшинств. Возможно наше участие в военном объединении, которое будет направлено на борьбу. После спасения полуострова от оккупантов, возможно, такие подразделения будут контролировать средства безопасности на полуострове», – подчеркнул Джемилев.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа добавил, что крымские татары, которые были вынуждены уехать из Крыма из-за давления российской оккупационной власти, будут селиться в Херсонской области.

«Думаем открыть там школы, заведения», – сказал он.

«Мы уверены, что будет легко обеспечить возвращение крымских татар на свою родину. Мы ожидаем активную роль в указанных процессах крымскотатарской диаспоры. После президиума и руководящих органов Всемирного конгресса крымских татар будет разработана широкая программа деятельности с целью ее реализации. Борьба против оккупантов получила симпатию всего мира. Представители мировой общественности увидели, насколько роль крымских татар является важной. Официально был признан Курултай крымских татар. Дальнейшая борьба будет направлена на создание крымскотатарской автономии в составе Украины. Все будут относиться с уважением к обеспечению прав крымских татар. Поэтому мы хотим и призываем всех представителей крымскотатарской диаспоры к работе и созданию национальной автономии в составе Украины. Мы победим, я уверен», – добавил лидер крымскотатарского народа.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в обращении к участникам II Всемирного конгресса крымских татар заявил о планах разработки «дорожной карты» относительно предоставления Крыма, исторической родине крымскотатарского народа, статуса национально-территориальной автономии в составе украинского государства.

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После аннексии полуострова Россией с 27 февраля 2014 года и до сегодня 15 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть Крым. В то же время, лидерам крымскотатарского народа запрещен въезд в Крым, а избранный демократическим путем Курултай крымскотатарского народа, Меджлис крымскотатарского народа, которые стали примером органов самоуправления коренных народов во всем мире, лишены возможности продолжать свою деятельность, их активы конфискованы.

Принимая во внимание эту ситуацию, было решено провести II Всемирный Конгресс крымских татар в столице Турции – Анкаре, где живет самая большая диаспора крымских татар.