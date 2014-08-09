Оккупационные власти не пускают жителей Крыма домой

Сегодня около 7 утра на контрольно-пропускном пункте, установленном российскими оккупантами на административной границе между материковой Украиной и полуостровом Крым, представители ФСБ запретили въезд в Крым Исмету Юкселю, возвращавшемуся домой вместе со своей семьей (супруга Гаяна и дочь Джанике ) из поездки за пределы Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер Меджлиса Рефат Чубаров.

Исмет Юксель один из активных общественных деятелей, способствующий возрождению крымскотатарского языка и культуры, инициатор и руководитель многих гуманитарных проектов, в том числе детских и молодежных, реализуемых в Крыму при содействии крымскотатарской диаспоры Турции. Советник Председателя Меджлиса крымскотатарского народа по Турции.

Срок запрета, объявленный ему представителями ФСБ – 5 лет. При этом уведомление о запрете въезда в Крым, которое Исмет Юксель отказался подписывать как незаконный и нарушающий его права документ, на руки ему не был вручено.

В настоящее время Исмет Юксель вместе с семьей остановился в одном из населенных пунктов Херсонской области близ административной границы в Крым.