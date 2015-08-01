Яценюк заявил, что все виновные в преступлениях против крымских татар будут наказаны

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что все виновные в преступлениях против крымских татар будут наказаны.

Об этом говорится в переданном УНИАН приветствии Яценюка участникам II Всемирного конгресса крымских татар, проходящего в Турции.

«Крымский народ – народ не многочисленный, но большой. Большой своей верой и несгибаемостью. Большой своей неуступчивостью злу. Сегодня на этот народ смотрит целый мир. Потому что крымские татары не соглашаются и никогда не согласятся с аннексией своей Родины. Они ежедневно протестуют против оккупации Крыма Российской Федерацией, против покушения Кремля на современный миропорядок и систему глобальной безопасности», - отметил Яценюк.

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От правительства Украины и от себя лично он заверил крымскотатарский народ, «его глубокоуважаемых лидеров Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова: украинский народ с вами».

По словам премьера, Украина гарантирует защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства; наше государство признает Меджлис как полномочный орган крымскотатарского народа.

«Сегодня с крымскотатарским народом Турция, в столице которой проходит ваш Всемирный конгресс, с ним весь свободный мир, который не может чувствовать себя безопасным до тех пор, пока Крым остается украденным у народа, носящего его имя. За это преступление придется отвечать. Придется отвечать за похищения и убийства крымских татар, за преследование членов Меджлиса крымскотатарского народа, за глумление над исторической памятью, за массовые обыски в мечетях и оскорбление религиозных чувств», - подчеркнул Яценюк.

Он также заверил, что мир никогда не смирится с оккупацией Крыма, с попытками разрушить международное право, с нарушением всех принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 40-летие подписания которого отмечается именно сегодня.

Яценюк пожелал делегатам Конгресса плодотворной работы.

Как сообщал УНИАН, об участии в конгрессе заявили 180 крымскотатарских организаций из 12 стран мира, в частности, политические деятели, послы, представители дипломатических миссий, ученые, журналисты из стран ЕС, США и Канады.

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Заседания конгресса проходят сегодня 1 августа и продлятся 2 августа, они будут касаться координации дальнейших действий крымских татар в условиях незаконной аннексии Крыма, а также нарушений их прав, свобод и угрозы национального уничтожения.

Правоохранительные органы России помешали большинству членов Меджлиса выехать на II Всемирный конгресс крымских татар, им прислали повестки на допросы на 1 августа.

МИД Украины выразил решительный протест против создания Россией искусственных препятствий для участия представителей крымскотатарского народа во Всемирном конгрессе крымских татар.