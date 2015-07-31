Пайетт: Выборы на оккупированном Донбассе должны проводиться по украинским законам

Об этом он сказал в интервью Общественному телевидению Донбасса.

"Я, безусловно, надеюсь, что выборы будут проведены на всей территории Донбасса и всей территории Украины на основе украинского законодательства. Одним из критически важных пунктов Минских соглашений является условие, чтобы позволить провести выборы на временно оккупированных территориях под наблюдением ОБСЕ при соблюдении международных стандартов. Это не выборы по избранию "президента" или "премьер-министра" "Донецкой народной республики". Единственными легитимными выборами будут те выборы, которые состоятся в соответствии с украинским законом по избранию органов власти, определенных в конституции Украины", - сказал Пайетт.

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Посол отметил, что в прошлом году Украина провела две избирательные кампании - президента и парламента, которые соответствовали самым высоким международным стандартам. В этой связи дипломат надеется, что местные выборы, которые пройдут в октябре этого года, также будут соответствовать международным стандартам.

"Мы очень надеемся, что такие выборы состоятся... Президент Порошенко говорил во многих случаях, что он готов иметь серьезный диалог с представителями людей с Донбасса. Сейчас таких представителей не существует. Единственное, что вы имеете в городах Донецкой и Луганской областей, это люди, которые были там поставлены под дулом автомата под контролем российского правительства. Они, несомненно, не представляют людей, с которыми я разговаривал в Краматорске и Славянске, и они не имеют законного статуса", - отметил Пайетт.

Вместе с тем посол назвал те выборы, которые намерены провести боевики на оккупированных территориях вопреки украинскому законодательству, фальшивыми.