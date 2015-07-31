КСУ обнародует вывод о соответствии Конституции изменений в части децентрализации (событие окончено)

Конституционный суд Украины (КСУ) обнародует заключение по делу по обращению Верховной Рады относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Трансляцию ведет телеканал "112 Украина". Напомним, 16 июля Верховная Рада Украина направила законопроект о децентрализации на оценку в КСУ.

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