Илья Пономарев о вето России на резолюцию по "Боингу": на воре и шапка горит

Об этом он заявил в интервью каналу 112.

"Как я могу оценивать? На воре и шапка горит, как говорят у нас в стране. К сожалению, мне кажется это решение абсолютно неразумным, потому что если мы сами говорим, что мы непричастны к этой ужасной трагедии, тогда почему мы должны накладывать вето на резолюцию, которая подготовлена всеми странами, которые точно имеют отношение к этой трагедии - Малайзией, Австралией, Нидерландами и Украиной. Вызывает только вопросы", - сказал Пономарев.

Читайте такжеКлимкин анонсировал повторное голосование Совбеза ООН для создания трибунала по МН17По его мнению, такое решение заставляет весь мир считать Россию причастной к авиакатастрофе.

"Мы заставляем весь мир именно таким образом и думать, потому что никаких других объяснений, почему мы накладываем вето на это решение, нет", - сказал политик.