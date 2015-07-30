Заместителю экс-министра юстиции суд дал возможность внести залог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Игорь Слободяник.

Слободяник напомнил, что Седову, который возглавлял тендерную комиссию, ранее было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

«Генеральная прокуратура обращалась в суд с ходатайством о взятии под стражу, однако суд избрал ему залог в виде трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Генеральная прокуратура обжаловала решение районного суда в апелляционный суд, который, к сожалению, нас не поддержал и оставил залог», - заявил Слободяник.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета свыше 8,5 млн грн.

Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и безосновательно израсходованных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

По указанному эпизоду Генеральной прокуратурой 1 июля также было сообщено о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины Седову, который занимал должность заместителя министра юстиции – руководителя аппарата с января 2011 года до 19 августа 2013 года.