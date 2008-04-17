Адвокаты Рудьковского заявили отвод судьи

Адвокаты бывшего министра транспорта Украины Николая РУДЬКОВСКОГО сегодня на предварительном рассмотрении дела заявили отвод судье Печерского районного суда Киева Ивану МОСЕНДЗУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствующем ходатайстве по этому поводу они отметили, что имеют сомнение в непредвзятости судьи в рассмотрении дела по обвинению Н.РУДЬКОВСКОГО в злоупотреблении служебным положением.

В связи с чем судья отложил рассмотрение дела до того, как председатель Печерского суда рассмотрит ходатайство адвокатов и примет соответствующее процессуальное решение.

Также на заседании судья огласил справку из столичной клиники «Борис», в которой отмечается, что Н.РУДЬКОВСКИЙ продолжает лечение в этом медицинском заведении на дневном стационаре. Состояние больного удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, Прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и 20 марта передала его на рассмотрение Печерского суда Киева.

Дело было возбуждено следственным отделом прокуратуры столицы по материалам СБУ в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).