Командира "Азова" Андрея Белецкого пригласили выступить в Европарламенте - евродепутат

Об этом он сообщил Радио Свобода.

По мнению Штетины, очень важно дать Белецкому возможность выступить в Европарламенте, потому что, по словам евродепутата, «все эти батальоны добровольцев, о которых теперь столько говорят, является отчетливым и реальным политическим и военным феноменом».

Эти формирования воюют уже более полутора лет, и «именно они помешали России продвигаться дальше на Запад», говорит Штетина.

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Как отметил евродепутат, Андрей Белецкий принял приглашение приехать в Брюссель. Выступление должно состояться осенью, потому что сейчас парламентарии разъехались на каникулы.

Яромир Штетина, который в Европарламенте представляет Чехию, подчеркнул, что военные действия, которые продолжаются в Украине, не является гражданской войной. «Это не гражданская война, как утверждают некоторые наши политики, включительно с нашим господином президентом. Это война, которую ведет одна суверенное государство против другого суверенного государства. Это война России против Украины», – считает евродепутат.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский парламент не обращался и не может обращаться в Международный уголовный суд в Гааге относительно российской агрессии против Украины.