Кэмерон решил ограничить покупку британской недвижимости за "грязные" деньги
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что практику покупки иностранцами домов в Великобритании с помощью нелегально присвоенных или отмытых денег необходимо прекратить.
Об этом сообщает Европейская правда.
"Немалая часть элитного жилья в Британии приобретается людьми, живущими за границей, через анонимные фиктивные компании, чаще всего с использованием денежных средств, полученных незаконным путем. Мы должны им объяснить, что Лондон не место для грязных денег", — заявил он.
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Как отмечается, свыше 100 тысяч адресов на территории Соединенного Королевства принадлежат зарубежным компаниям, причем более 36 тысяч из них, расположенных в Лондоне, находятся во владении оффшорных фирм.
В общем офшоры владеют в Англии и Уэльсе собственностью на сумму около 122 миллиардов фунтов стерлингов (более 171 миллиарда евро).