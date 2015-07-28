Кэмерон решил ограничить покупку британской недвижимости за "грязные" деньги

Об этом сообщает Европейская правда.

"Немалая часть элитного жилья в Британии приобретается людьми, живущими за границей, через анонимные фиктивные компании, чаще всего с использованием денежных средств, полученных незаконным путем. Мы должны им объяснить, что Лондон не место для грязных денег", — заявил он.

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Как отмечается, свыше 100 тысяч адресов на территории Соединенного Королевства принадлежат зарубежным компаниям, причем более 36 тысяч из них, расположенных в Лондоне, находятся во владении оффшорных фирм.

В общем офшоры владеют в Англии и Уэльсе собственностью на сумму около 122 миллиардов фунтов стерлингов (более 171 миллиарда евро).