СМИ: Российские олигархи живут в Лондоне в домах на 5 тысяч квадратов с подземными бассейнами (фото)

Общая площадь дома составляет примерно 19 тысяч квадратных футов (5791,2 квадратных метра). Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на сайт журнала New Yorker .

В расследовании говорится, что самый большой частный дом Лондона Витенхертс, принадлежит семье российского миллиардера, бывшего сенатора Андрея Гурьева. Официальный представитель Гурьева рассказал автору материала, что конкретно Гурьеву дворец не принадлежит. Он, по его словам, принадлежит бенефициару компании, которая владеет Витенхерстом.

Журнал пишет, что Витенхерст связан с двумя компаниями: Witanhurst Construction Management Limited и Witanhurst Interiors Limited. Все их директора — британские застройщики за исключением одного – Алексея Мотлохова. Он связан с офшорной компанией Safran Holdings Limited, которая в 2008 году выкупила особняк за 50 миллионов фунтов. В 2012 году Алексей Мотлохов женился на дочери Андрея Гурьева.

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В 2008 году, пишет журнал, ссылаясь на источник, Гурьев вместе со своей женой и сыном приехали в Лондон, чтобы осмотреть два объекта недвижимости: трехэтажный дом на Темзе и Витенхерст. После того, как они осмотрели дом на Темзе, то к ним присоединились Александр Горбачев и Николай Бычков. В Витенхерсте их встретил адвокат Гурьева Нил Миклетвэйт, который представлял интересы многих богатых граждан России. Недвижимость на Темзе позже была выкуплена за семь миллионов фунтов офшорной компанией Flagstaff Investments Group Limite.

Дом-герой сегодняшней публикации Нью-Йоркера, который приписывает его Гурьеву #дачинг Фото опубликовано Andre Gorianov (@andregor) Май 25 2015 в 11:08 PDT

Под зданием было построено огромное количество подземных объектов. Например, под землей находится 25-метровый бассейн, кинотеатр с мезонином, тренажерный зал и парковочные места на 25 машин.

По соседству, отмечает New Yorker, находятся особняки многих известных российских богатых людей. Так, например, Бичвуд принадлежит Алишеру Усманову.

А это, согласно публикации Нью-Йоркера, ворота поместья Алишера Усманова Фото опубликовано Andre Gorianov (@andregor) Май 25 2015 в 10:56 PDT

По сведениям издания, несколько больших домов между Хэмпстедом и Хайгейтом принадлежат семье главы ОАО «РЖД» Владимиру Якунину. В одном из домов (его стоимость, согласно данным журнала составляет 4,5 миллиона фунтов) живет его сын Андрей Якунин. Второй сын — Игорь Якунин — учится в элитной частной школе Хайгейта.