Кэмерон: Британии угрожает все более агрессивная Россия

При этом основной упор развития британской обороны, по мнению главы правительства, должен прийтись на беспилотники и элитные вооруженные формирования, сообщает Русская служба ВВС.

Руководитель британского казначейства Джордж Осборн на прошлой неделе подтвердил, что королевство увеличит военный бюджет до 2% ВВП в соответствии с целями и задачами НАТО.

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В июне Кэмерон подтвердил, что Лондон занимает бескомпромиссную позицию по отношению к России в связи с аннексией Крыма и продолжающимся кризисом на востоке Украины.

По словам премьера, Донбасс и Крым продолжают рассматриваться Британией как части неделимого украинского государства.