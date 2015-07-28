Шокин отзывает представление об аресте Лозового, чтобы направить другое с новыми эпизодами правонарушений
12:21, 28 июля 2015Политика
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Генеральный прокурор Виктор Шокин отзывает из Верховной Рады представление относительно снятия неприкосновенности и ареста депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, чтобы дополнительно включить новые эпизоды правонарушений и направить еще один документ в парламент.
Генеральный прокурор Виктор Шокин / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.
«Относительно господина Лозового – было представление в ВР о его задержании и аресте. В связи с тем, что он совершил в городе Чернигове еще одно правонарушение, я отзываю это представление, дополнительно привлекаю новые эпизоды и снова направляю его в ВР», - сказал Шокин.
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Как сообщал УНИАН, 21 июля генеральный прокурор Шокин заявил, что внес в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата, члена провластной коалиции.
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