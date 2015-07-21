ГПУ хочет арестовать депутата, который собирает подписи за отставку Шокина

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Борис Филатов. "Шокин подал на снятие депутской неприкосновенности с Андрея Лозового. Именно того депутата, который собирает подписи за отставку Шокина. На Лозового подал. Не Вилкула. Не Бакулина. Не Бойко", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, сегоднягенпрокурор заявил, что внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата, члена правящей коалиции. "Я внес представление в ВР о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата - члена правящей коалиции", - заявил Виктор Шокин, не уточнив фамилии депутата. Однако чуть позже СМИ сообщили, что речь идет о члене фракции Радикальной Партии Андрее Лозовом.