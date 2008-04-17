БЮТ объявил очередное условие

Фракция БЮТ будет голосовать за закон О кабинете министров Украины лишь после отмены депутатских льгот, - сообщил председатель фракции Иван Кириленко.

«Снять эти льготы и отдать незащищенным категориям населения! Мы будем настаивать сегодня утром поставить на голосование данный закон. Голосуем в первом чтении, а тогда спокойно голосуем за закон О кабинете министров. Он сейчас доработан ко второму чтению. Он сегодня в нормальном виде, его можно голосовать. Но вопрос принципиальный. Мы знаем, если данный закон будет проголосован, интереса в зале может у кое-кого не будет вообще голосовать. Поэтому мы будем опять настаивать на голосовании закона о депутатских льготах» – сказал сегодня в эфире Радио Свободапредседатель фракции Иван Кириленко.

Принятие закона о Кабинете министров является одним из пунктов коалиционного соглашения. Он существенно ограничивает полномочия премьер-министра и усиливает президента Украины. Ранее Верховная Рада Украины приняла этот законопроект в первом чтении.

Фракция БЮТ вчера оставляла зал пленарных заседаний Верховной Рады после того, как парламент приступил к рассмотрению новой редакции закона о Кабинете Министров. БЮТ призвал рассмотреть сначала законопроект о лишении депутатов льгот.