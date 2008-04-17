Ющенко взглянет на «Шахтер»

В четверг, 17 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Донецкую область.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, главная цель поездки – ознакомление с ходом строительства стадиона «Шахтер», который будет одной из арен проведения Евро-2012.

Глава государства не только ознакомится с состоянием подготовки стадиона к проведению Евро–2012 в соответствии с требованиями УЕФА, но и предметно обсудит с соответствующими должностными лицами план действий по развитию согласно с требованиями УЕФА всей инфраструктуры (аэропорта, гостиниц, авто- и электротранспорта, автостоянок и тому подобного).

Также в Донецке Президент Украины ознакомится с состоянием готовности к проведению независимого тестирования учеников и примет участие во Всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям: Год национального усыновления».