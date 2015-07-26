"Опора" зафиксировала 52 нарушения на выборах в Чернигове

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отметил представитель организации Евгений Романенко, более трети этих нарушений касалась присутствия на участках посторонних лиц, в частности, и народных депутатов, в нескольких случаях наблюдателей «Опоры» не допускали на участки, 14 случаев связаны с попытками фотографирования заполненных бюллетеней – так часто делают для того, чтобы подтвердить свое голосование за определенного кандидата и получить за это плату. Также была зафиксирована рассылка смс-сообщений с предложениями вознаграждения за фотографирование бюллетеней.

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Организация также сообщила на своем сайте, что присутствие посторонних лиц на этапе завершения голосования на заседании избирательных комиссий было обнаружено на 29 процентах участков 205-го округа в Чернигове, фотографирование бюллетеней – почти на 10 процентах участков, нарушение тайны голосования в последние часы на 6 процентах участков. Так же на 6 процентах участков обнаружили случаи незаконного влияния на волеизъявление избирателей, которые имели признаки косвенного подкупа избирателей, и тоже на 6% участков корреспонденты «Опоры» были лишены возможности наблюдать за избирательными процедурами, в том числе неправомерно удалены с избирательных участков, заявили в организации.

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Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

В частности, согласно данным экзит-полла New Image Marketing Group, Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 33% голосов, а по результатам опроса центра SOCIS его оппонент Березенко набрал 31,4%.

По результатам экзит-пола организации «Доброчин», Корбан лидирует на выборах в 205-м округе с 22,8% голосов.