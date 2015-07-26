В Чернигове охранники депутата от БПП Матвиенко избили интервьюера экзит-пола

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в штабе Корбана.

"Возле избирательных участков 741026 и 741028, которые размещены в школе №29, по адресу Доценко, 9, был избит интервьюер экзит-пола центра New Image Marketing Group", - сообщили в штабе.

Отмечается, что в избиении принимала участие охрана народного депутата от «БПП» Матвиенко.

Кроме того, по данным штаба, "возле избирательного участка 741043, а также в Березовой роще были замечены агрессивно настроенные мужчины спортивного телосложения - так называемые "титушки", которые находятся в состоянии броска".

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Также подчеркнули, что уже были зафиксированы два случая использования представителями других кандидатов так называемых "избирательных каруселей".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на брифинге официальный представитель штаба Корбана Дмитрий Громаков заявил, что сам депутат Матвиенко напал на представителей компании New Image Marketing Group, которая официально проводит экзит-пол, и забрал у них коробку, в которую люди складывали анкеты.