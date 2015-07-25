Служба безопасности разоблачила финансистов "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации «ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как рассказали в пресс-центре, «финансисты» террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» «ДНР». Эти структуры террористов осуществляют сбор «налогов» с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Торез передавал собранные «налоги» в так называемый бюджетный фонд «ДНР».

Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов «отблагодарили» ему, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований наличными средствами злоумышленник разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам в так называемый «республиканский банк ДНР» под видом «благотворительной помощи и налогов».

По материалам СБУ решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

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Правоохранители обнаружили «документацию» о регистрации мариупольских фирм в так называемом «миндоходов и сборов ДНР» и налоговую отчетность к нему, платежные документы в т.н. бюджет «ДНР», квитанции оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков «ДНР» на транспорт различных компаний, серверы и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР».

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.