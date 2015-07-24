В ГПУ заверили, что решение Интерпола относительно Януковича не препятствует следствию по его делу

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, украинская сторона соблюла все необходимые процедуры, чтобы карточка Януковича фигурировала в базе розыска Интерпола.

«Насколько я понимаю с позиции Интерпола, адвокаты Виктора Януковича обратились в суд в Лионе (одновременно это довольно странно, поскольку, насколько я понимаю, суд в Лионе не имеет подсудности в отношении действий Интерпола как международной организации). В ответ на это Интерпол для дальнейших проверок решил временно остановить, скажем так, демонстрация для других стран на сайте того факта, что Виктор Янукович находится в международном розыске», – отметил Каско.

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«Нельзя сказать, что он снят с международного розыска. Потому что решение об объявлении в международный розыск есть. Решение Интерпола по этому поводу. Просто сейчас красная карточка невидимая на сайте Интерпола, и по ним проводится дополнительная проверка. Мы обратились в Интерпол и попросили предоставить объяснения. Надеемся, что в ближайшее время такие объяснения поступят и карта появится на сайте Интерпола снова», – добавил заместитель генпрокурора.

На вопрос, означают ли последние действия Интерпола, что бюро пока не координирует международный розыск Виктора Януковича, Виталий Касько ответил: «Если Виктора Януковича задержат в одной из стран-участниц Интерпола, мы в двустороннем порядке будем решать вопрос об экстрадиции. То есть между тем фактом, о котором Вы сказали, и фактическим розыском не розыском Януковича нет прямой связи».

Как сообщал УНИАН, в Украинском бюро заверили, что Интерпол ограничил доступ к файлу о розыске бывшего президента Украины Януковича временно.

Напомним, Янукович попал в список лиц Интерпола, которые находятся в международном розыске, 12 января.