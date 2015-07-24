Саакашвили заявляет о затягивании процедуры оформления им украинского гражданства

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что процедуры оформления им украинского гражданства затягивается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня на брифинге.

"Я оформил все документы, необходимые для получения гражданства, но процесс растянут во времени", - сказал он.

По словам главы ОГА, у него в так называемый "переходный период" пока остается гражданство Грузии, однако никакого дискомфорта он от этого не ощущает.

"Этот вопрос (гражданства – УНИАН) надуман олигархами", - акцентировал глава ОГА, добавив, что таким образом затягивая процесс, ему хотят помешать работать.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии Саакашвили в гражданство Украины.