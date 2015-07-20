Саакашвили собирается отказаться от грузинского гражданства
15:51, 20 июля 2015Политика
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Одесский губернатор Михаил Саакашвили находится в процессе отказа от грузинского гражданства.
Ранее Мария Гайдар заявила, что Саакашвили не отказывался от грузинского гражданства / dumskaya.net
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление сотрудника пресс-службы одесской ОГА Дениса Самыгина.
"Михаил Саакашвили находится в процессе отказа от грузинского гражданства", - сказал он.
Как известно, раньше будущая заместитель Саакашвили Мария Гайдар в интервью "Медузе" заявила, что Саакашвили не отказывался от грузинского гражданства, и она также не собирается отказываться от российского.
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Двойное гражданство в Украине запрещено Конституцией.
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