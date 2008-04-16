Милиция обнаружила в помещениях КГГА свыше 190 тыс. агитационных листовок

Сотрудники киевской милиции выявили в служебных помещениях Киевской городской государственной администрации свыше 190 тысяч агитационных листовок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в результате проверки оперативной информации работники столичной милиции осуществили выезд на улицу Комарова, 7. По этому адресу в пятиэтажном здании размещается Главное управление социальной защиты населения КГГА и Киевский городской центр по начислению и осуществлению социальных выплат.

По сообщению департамента, в одном из кабинетов на первом этаже в присутствии понятых были выявлены и изъяты 76 тысяч упаковок, в которых находилось по 2,5 тысячи штук агитационных листовок и 14 тысяч конвертов без марок. Всего в служебном помещении хранилось 190 тысяч штук предвыборных листовок с обращениями к киевлянам от имени мэра Киева.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления социальной защиты населения КГГА от каких-либо объяснений отказалась.

Сейчас материалы по этому факту переданы в органы прокуратуры для вынесения процессуального решения.