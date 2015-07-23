ГПУ не раскрывает местонахождение скандального судьи Чернушенко (документ)

Об этом говорится в письме-ответе ГПУ на запрос нардепа Мустафы Найема.

"30.06.2015 года Верховной Радой дано согласие на задержание и арест (взятие под стражу) Чернушенко А. В., однако к этому времени он оставил постоянное место жительства, в связи с чем 02.07. вынесено постановление об объявлении его в розыск", - говорится в письме.

Читайте такжеСкандального судью Чернушенко отстранили от должности

Кроме того, в Генеральной прокуратуре отметили, что Чернушенко является неприкосновенным.

"В настоящее время ГПУ владеет информацией относительно места нахождения Чернушенко А.В., однако это является тайной досудебного расследования", - отмечено в письме.

Как известно, председателя Апелляционного суда Киева обвиняют во вмешательстве в автоматизированную систему документооборота и взяточничестве. Во время обысков в кабинете и дома судьи были найдены немалые средства, а также документы и SMS-переписки с сыном, в которых последний диктовал, какие решения необходимо выносить в том или ином деле.

8 июля Генеральная прокуратура Украины объявила Чернушенко в розыск. Найти его ГПУ поручила Службе безопасности Украины.

О том, что Антон Чернушенко перестал появляться на работе, стало известно на следующий день после того, как Верховная Рада сняла неприкосновенность со скандального судьи. Однако тогда прокуратура уверяла, что знает о его местонахождении.