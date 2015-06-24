Задачи коалиционного соглашения выполнены менее чем на 40% - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«На сегодняшний день задачи со сроком исполнения на конец мая по коалиционному соглашению составляют: 61% - невыполненные, а 39% - выполнены», - сказал Шимкив.

При этом он отметил, что на сегодняшний день существует вероятность того, что прописанные в коалиционном соглашении задачи могут быть не выполнены в установленный срок.

«Мы видим, что есть вероятность и риск, что некоторые положения коалиционного соглашения могут быть выполнены, потому что есть четкий план, и в коалиционном соглашении предусмотрены сроки и конкретные действия», - отметил Шимкив.

Читайте такжеЛяшко стал координатором парламентской коалицииОн также сообщил, что по реформе децентрализации на сегодняшний день выполнено 46% поставленных задач. На текущем этапе реформы децентрализации каждая область должна утвердить планы формирования территориальных общин и региональные стратегии развития.

«У нас есть 4 области, которые уже это сделали – это Черниговская, Ривненская, Херсонская и Донецкая. Эти области смогут получить дополнительное финансирование для реализации проекта», - сообщил Шимкив.

Вместе с тем заместитель главы АП отметил, что с целью ускорения разработки и имплементации реформ Национальный совет реформ предложил Кабинету министров и Верховной Раде определить ответственных за их внедрение в стране.

«Национальный совет реформ предложила и правительству, и парламенту определить ответственных за конкретные внедрения реформ в рамках коалиционного соглашения, улучшить взаимодействие, чаще проводить встречи и сделать так, чтобы министры были более активно вовлечены во взаимодействия с Верховной Радой, и депутаты активно привлекались к разработке законодательных инициатив Кабинета министров», - сказал Шимкив.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2014 года пять политических партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомич», «Батькивщина» и Радикальная партия, прошедших в парламент, парафировали коалиционное соглашение.

12 декабря Кабинет министров Украины внес изменения в Программы деятельности правительства, дополнив вводную часть положением о том, что коалиционное соглашение является ее неотъемлемой частью.