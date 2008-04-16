Фракция БЮТ вернулась в сессионный зал ВР

Фракция Блока Юлии Тимошенко вернулась в сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК приветствовал это решение депутатов от БЮТ.

При этом он заверил, что «никому не удастся развалить коалицию демократических сил».

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ ушла из сессионного зала парламента, протестуя таким образом против того, что ВР не рассматривает законопроект относительно отмены льгот народных депутатов и императивного мандата.

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