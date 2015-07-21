Яценюк наградил бойцов спецполка МВД "Днепр-1" в Днепропетровске

Сегодня во время рабочей поездки в Днепропетровск премьер-министр Украины Арсений Яценюк вместе с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым посетили место дислокации полка патрульной милиции особого назначения "Днепр-1" ГУ МВД Украины в Днепропетровской области и вручили государственные награды 44 бойцам полка.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, Яценюк ознакомился с материальной базой спецподразделения, в частности, с его обеспечением боевой техникой, осмотрел современную казарму бойцов, которая рассчитана на 200 человек, а также вещевой склад.

В командно-штабной машине глава правительства вышел на связь с передовой в Песках. Яценюк передал приветствие бойцам.

Он подчеркнул, что "Днепр-1" - это первый добровольческий батальон, сформированный в прошлом году в начале боевых действий на востоке Украины.

"Каждый из вас является не просто добровольцем. Вы - граждане, которые не по повестке, а по призванию души, сердца и своего долга перед страной первые сформировали добровольческий батальон и первые пошли на фронт, чтобы бороться против российского агрессора и защищать каждую украинскую семью, защищать нашу независимость, нашу страну и будущее каждой украинской семьи".

Сейчас "Днепр-1" - это специальный полк Министерства внутренних дел. Он, по словам Яценюка, станет основой для формирования будущего Корпуса оперативно-внезапного действия МВД.

"Это новый спецназ, цель которого - борьба с организованной преступностью и защита граждан страны".

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших героев из "Днепра-1".

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Яценюк и Аваков вручили государственные награды и ведомственные награды 44 бойцам полка. Четверо спецназовцев получили именное оружие. Также были вручены награды волонтерам.