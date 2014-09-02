В сети появилось видео прорыва комбата "Днепр-1" из "иловайского котла"
23:30, 02 сентября 2014Политика
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В сети появилось видео, как комбат "Днепр-1" Юрий Береза под обстрелом прорывается из Иловайска
Бойцы батальоны Днепр во главе с комбатом Юрием Березой зафиксировали кадры прорыва из Иловайска
Соответствующее видео на своей странице в "Фейсбук" выложил журналист Артем Шевченко.
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"Короткое, но эксклюзивное видео для программы Хроники войны с Артемом Шевченко на канале espreso.tv каким-то чудом сохраненное и переданное Тарасом Чканом - как комбат Батальона "Днепр" Юрий Береза прорывался из окружения из-под Иловайска. Плотный огонь по бронированной машине", - написал Шевченко.
Во время движения Юрий Береза утверждает, что машину обстреливали, несмотря на то, что российские войска знали, что в автомобиле находятся раненые пленные из РФ.
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