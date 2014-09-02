В сети появилось видео прорыва комбата "Днепр-1" из "иловайского котла"

Соответствующее видео на своей странице в "Фейсбук" выложил журналист Артем Шевченко.

Читайте такжеИностранные журналисты обнародовали видео разрушенного Иловайска

"Короткое, но эксклюзивное видео для программы Хроники войны с Артемом Шевченко на канале espreso.tv каким-то чудом сохраненное и переданное Тарасом Чканом - как комбат Батальона "Днепр" Юрий Береза прорывался из окружения из-под Иловайска. Плотный огонь по бронированной машине", - написал Шевченко.

Во время движения Юрий Береза утверждает, что машину обстреливали, несмотря на то, что российские войска знали, что в автомобиле находятся раненые пленные из РФ.