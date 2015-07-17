"Днепр-1" уничтожил минометную батарею и две казармы боевиков

Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

Во время боев в Песках им удалось отвоевать новые позиции вдоль линии фронта. По стратегической магистрали они продвинулись на один километр.

Бойцы полка разминировали дорогу и поля, закрепили и удерживают занятые позиции.

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"Удалось нейтрализовать минометную батарею и две казармы оккупантов", - говорится в сообщении.

ПРЕС-СЛУЖБА ПОЛКУ "ДНІПРО-1" ІНФОРМУЄБІЙЦІ ПОЛКУ "ДНІПРО-1" ПРОСУВАЮТЬСЯ ВЗДОВЖ ЛІНІЇ ФРОНТУБійці полку "Дніпро-1" п... Posted by Батальон Днепр-1 on Friday, July 17, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что пророссийские боевики в третий раз обстреляли место расположения наблюдательного поста Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). Огонь велся из 120-мм минометов.

Подробности читайте на УНИАН:http://www.unian.net/war/1102143-boeviki-obstrelyali-post-nablyudateley-stskk-iz-tyajelogo-voorujeniya.html