Яценюк пообещал Днепропетровску новую полицию в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, подчеркнув, что Днепропетровск является очень важным городом для Украины.

По словам премьера, в полиции будут работать 1100 сотрудников, 100 экипажей, которые будут патрулировать город круглосуточно.

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Яценюк отметил, что заработная плата полицейских в Днепропетровске будет такой же, как и в Киеве - от 8 до 10 тыс. грн.

“Набор в полицию фактически начался с сегодняшнего дня в Днепропетровскую академию внутренних дел. Мы приглашаем всех тех, кто хочет охранять покой днепропетровцев, пройти конкурс в новое подразделение, в первую очередь это касается участников антитеррористической операции”, - подчеркнул премьер-министр Украины.

Также, по его словам, рассматривается вопрос о создании в Днепропетровске полиции на воде.

Яценюк напомнил, что после Днепропетровска полицейские подразделения появятся во Львове, Харькове, Одессе, Николаеве и Хмельницком. Относительно Луцка и Ужгорода, премьер отметил, что для создания подразделений в этих городах “нужно искать деньги”.