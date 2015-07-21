Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе коллегии судей по делу Пукача

Как передает корреспондент УНИАН, ходатайство адвоката было связано с тем, что представители Генеральной прокуратуры на заседания суда обнародовали документ, согласно которому при распределении дела Пукача не было вмешательства в автоматизированную систему распределения дел.

Это решение суда вызвало негодование со стороны потерпевшего журналиста Алексея Подольского, который стал выкрикивать: “Мошенники, вон из зала!”, «Позор суду!», “Позор Порошенко!”. Это продолжалось около 10 минут.

После этого председательствующий по делу судья Степан Гладий объявил 5-минутный перерыв, поскольку заседание проводить было невозможно – ничего не было слышно, кроме возгласов Подольского.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляцию.