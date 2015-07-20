У скандальных экс-прокуроров обнаружили дома кокаин

Об этом сообщил заместитель генрокурора Виталий Касько, передает Lb.ua.

"В ходе обысков дома был обнаружен кокаин. Естественно, им будет предъявлено новое подозрение", - сказал Касько. При этом он отказался уточнить, у кого именно из задержанных был обнаружен наркотик.

Напомним, скандальных прокуроров Шапакина и Корнийца задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

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Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.