Возобновляется рассмотрение в суде жалобы на приговор Пукачу (прямая трансляция)

Напомним, 3 июля Апелляционный суд Киева был вынужден снова перенести заседание по рассмотрению жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, приговоренному за убийство Георгия Гонгадзе к пожизненному заключению, из-за болезни его адвоката Григория Демиденко.

В комментарии журналистам адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко заметила, что ни у суда, ни у участников процесса нет какой-либо информации о болезни Демиденко, а также о том, сколько времени эта болезнь может продолжаться, а следовательно, было бы желательно, чтобы на следующем судебном заседании появилась хоть какая-то официальная информация по этому поводу.

Читайте такжеАдвокат по делу Пукача: Литвин предлагал Кучме решить вопрос с Гонгадзе через КравченкоПо словам Теличенко, такой ход событий определенным образом затягивает судебный процесс, но заменить защитника Пукачу можно только по его желанию, а он такого желания не изъявлял.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

Позже Теличенко отозвала апелляцию.