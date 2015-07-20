США и Украина выполнят наблюдательный полет над территорией РФ, а Россия - над Прибалтикой

Данный полет, отметил Рыжков, предусмотрен договором Об открытом небе, пишет Новое Время.

"С 20 по 25 июля 2015 года в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины планирует выполнить наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б", - заявил Рыжков.

В то же время, РФ проведет наблюдательный полет над территорией Латвии и Литвы.

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"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете Ан-30Б над территориями Латвии и Литвы", — цитируют Сергея Рыжкова РИА Новости.

Полеты будут выполняться с 20 по 25 июля с аэродромов открытого неба Рига и Шауляй с максимальной дальностью 800 и 715 километров соответственно. "Это 23-й и 24-й наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников договора в 2015 году", — сказал Рыжков.

По его словам, российский самолет наблюдения будет выполнять полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а латышские и литовские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры и соблюдение положений договора.

Наблюдательные полеты выполняются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности и для упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Ранее УНИАН сообщал, что в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует начать выполнение наблюдательного полета на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территорией США.