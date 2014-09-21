Российский самолет выполнит наблюдательный полет над территорией США

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

"Наблюдательный полет с максимальной дальностью до 4900 км будет выполняться в период с 21 по 29 сентября с аэродрома "открытого неба" Райт-Паттерсон (штат Огайо)", - сказал Шишин.

Читайте такжеКанада обвинила авиацию РФ в провокации на Черном море во время учений НАТОПо его словам, российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября США и Канада отменили совместные военно-воздушные учения с Россией, которые в этом году должны были состояться у берегов Аляски.