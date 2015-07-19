Порошенко в официальном обращении обвинил коалицию в интригах вокруг децентрализации (видео)

Петр Порошенко отметил, что рассмотрение в Верховной Раде проекта изменений в Конституцию в части децентрализации вылилось в жесткую дискуссию. Именно поэтому президент захотел «расставить все точки над «і»».

Порошенко заявил, что фракции в парламенте, которых он считал партнерами, задумали атаковать его мирный план по децентрализации регионов.

«Камнем преткновения стала норма, содержащаяся в переходных положениях Конституции. А именно - предложение, в котором упоминается закон о специфическом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донетчины и Луганщины. Этот закон депутаты уже принимали дважды. Сначала его приняла предыдущая Верховная Рада. Затем усовершенствовала нынешняя. Вступить в силу такой закон может лишь после выполнения целого ряда предварительных условий», - сказал президент.

Главными условиями является разоружение боевиков, вывод российских войск, восстановление контроля над всей линией украинско-российской границы и проведение местных выборов.

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Порошенко в очередной раз подчеркнул, что в проекте изменений в Конституцию не говорится об особом статусе для Донбасса. «Зато, и на Донбассе, и во всех регионах Украины местные общины получат значительно больше полномочий и возможностей», - заявил Порошенко.

Президент также добавил, что он планирует приложить «все усилия, чтобы до окончательного голосования за изменения осенью убедить депутатов поддержать их».

В то же время, Порошенко заявил, что стремление решить конфликт политико-дипломатическим путем не означает полный пацифизм. Он подчеркнул, что в следующем году Украина увеличит военные ассигнования – уже на этой неделе Верховная Рада еще на 5 млрд увеличила военный бюджет.

Завершил свое обращение Порошенко словами о том, что децентрализации не будет в таких сферах, как оборона, внешняя политика и национальная безопасность. Президент, Конституционный суд и Рада получат право приостанавливать полномочия местных советов. «Тот, кто выступает за децентрализацию без такого крайне важного предохранителя, по сути предлагает федерализацию! А Украина была, есть и будет унитарным государством», - заявил Порошенко.

Напомним, в четверг Верховная Рада голосовала за направление проекта изменений в Конституцию в части децентрализации в Конституционный суд.