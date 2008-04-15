Тимошенко покинула Украину на два дня

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным официальным визитом в Страсбург (Франция).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу со своим советником Ханной СЕВЕРИНСЕН.

16 апреля Ю.ТИМОШЕНКО планирует выступить с речью с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ответит на вопросы европейских парламентариев.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречи с председателем ПАМЕ Луисом Мария де ПУТЧЕМ и Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ, а также с руководителем группы Европейской народной партии Люком ван ден БРАНДЕ.

В ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО встретится с руководителями политических групп ПАСЕ и пообщается с преподавательским и студенческим составом Национальной школы подготовки руководящих кадров государственного аппарата.

Также во время визита Ю.ТИМОШЕНКО даст интервью газетам «Ди Вель» и «Фигаро».

Во время визита премьер-министра будет сопровождать вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, первый заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.

Вернуться в Киев Ю.ТИМОШЕНКО планирует вечером в среду, 16 апреля.