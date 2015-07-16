Миссия ОБСЕ игнорирует призывы Украины проверить замаскированное вооружение боевиков - Таран

Как проинформировали УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Минобороны, руководитель группы украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Андрей Таран заявляет, что «ситуация в районе проведения АТО продолжает обостряться».

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«В течение последних дней наблюдается накопление тяжелого вооружения, военной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований почти вдоль всей линии соприкосновения, в частности, артиллерийских систем крупного калибра и реактивных систем залпового огня. Эти факты свидетельствуют о нарушении Минских договоренностей боевиками», - отмечается в сообщении.

Руководство украинской стороны СЦКК неоднократно призывало российских представителей применить своё традиционное воздействие на незаконные вооруженные формирования из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) для пресечения этих нарушений с целью деэскалации ситуации, но как утверждает украинская сторона, к сожалению, эти призывы не дали ожидаемого результата и эскалация ситуации продолжается.

«Свидетельством этого является, в частности, «рекордное» количество обстрелов, которые невозможно было остановить даже после многочисленных призывов к представителям российской стороны СЦКК», - говорится в сообщении.

При этом, в сообщении сказано, что «приходится также констатировать, что остаются без соответствующей реакции и призывы украинской части СЦКК к представителям СММ ОБСЕ с просьбой проверить факты скрытого расположения на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам, реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем, которые должны быть отведены незаконными вооруженными формированиями в соответствии с Минскими договоренностями».

С этой целью украинская сторона на постоянной основе передает миссии ОБСЕ соответствующую информацию. «Однако анализ отчетов СММ ОБСЕ не позволяет прийти к выводу об осуществлении ее проверки инспекторами. Это, а также недостаточная международная реакция на циничные нарушения боевиками Минских договоренностей побуждает боевиков на дальнейшее пренебрежение своими обязательствами и общепризнанными нормами международного права», - заявляют представители украинской стороны в СЦКК.

Украинская сторона в очередной раз обращает внимание, что об этом, в частности, свидетельствует целенаправленное уничтожение гражданской промышленной инфраструктуры Украины. Боевики продолжают обстрел Авдеевского коксохимического завода, результатом чего стали жертвы среди гражданского населения и многочисленные разрушения промышленных объектов этого стратегического для металлургической промышленности Украины предприятия.

Пророссийские боевики продолжают практику ведения артиллерийского огня с позиций, расположенных в жилом секторе. При этом они не останавливаются даже перед ведением огня с территории школ и детских садов.

«Так, 13 июля с.г. минометная батарея боевиков ОРДО вела огонь по позициям ВС Украины с территории школы в н.п. Зайцево (северная окраина города Горловка). Целью этих провокационных обстрелов было заставить силы АТО открыть ответный огонь, что позволило бы сепаратистам и представителям российских СМИ обвинить украинскую сторону в обстрелах жилых кварталов», - говорится в сообщении.

Такие факты являются еще одним доказательством того, что боевики используют тактику террористов, а сами, так называемые «ДНР» и «ЛНР» являются террористическими организациями. «Нет сомнений, что за эти и другие военные преступления их самопровозглашенные лидеры и те, кто их вдохновляет, финансирует и вооружает пророссийских сепаратистов, рано или поздно будут отвечать в международных судебных институциях», - отмечается в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК убеждена, что тревожная ситуация, которая складывается сейчас вдоль линии разграничения в зоне АТО, свидетельствует о том, что именно сейчас пришло время для мирового сообщества сказать свое решительное «нет» намерениям боевиков и их российским покровителям и впредь попирать любые нормы международного права. «Именно в этом контексте мы рассчитываем на более активную роль такой влиятельной международной организации, какОБСЕ», - резюмируется в сообщении.