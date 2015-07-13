Аккаунт СНБО в Twitter взломали - сообщение о госизмене Тарана оказалось фейком





Об этом в комментарии УНИАН заявил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности заявление, сделанное на официальном аккаунте СНБО в Twitter о том, что генерал-майор Таран освобожден от должности руководителя украинской стороны СЦКК в зоне проведения антитеррористической операции в связи с подозрением в государственной измене.

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«Это фейк, аккаунт в Twitter СНБО был сломан», - заявил Селезнев.

«Это очередная провокация, направленная на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, с другой - на дискредитацию тех лиц, которые прилагают максимум усилий для того, чтобы ситуацию на востоке нашей страны урегулировать таким образом, чтобы мировое сообщество наглядно видело, кто является нарушителем Минских соглашений и кто постоянно провоцирует эскалацию конфликта », - добавил спикер Генштаба.