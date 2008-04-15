Народный депутат Украины от Партии регионов, экс-вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ не исключает стагфляции в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По мнению А.КЛЮЕВА, Украина стоит «на пороге стагфляции – очень опасного явления в экономике». По его словам, на сегодня рост инфляции сочетается с все большим замедлением роста экономики, а также ростом безработицы.

А.КЛЮЕВ считает, что «нацеленность участников коалиции на президентские выборы загоняет экономику в замкнутый круг» – «антиинфляционные меры провоцируют падение производства, а меры по ускорению роста экономики «раскручивают» инфляцию». Он подчеркнул, что такая политика может иметь «серьезные последствия для экономики». По его словам, в марте темпы роста промышленности замедлились до 7,8% по сравнению с 8,8% в феврале 2008 года.

А.КЛЮЕВ прогнозирует, что «в апреле и мае инфляция будет еще больше, чем в марте». Он считает, что «долгие как никогда праздники автоматически повлияют на цены на продукты питания».

«К сожалению, никакие меры правительства не помогут», - заявил экс-вице-премьер. По его словам, «уже сегодня в Киеве мясо стоит до 100 гривен, и это не предел», а цена, в частности, на морковь в 7-8 гривень не поддается никаким объяснениям. При этом депутат сослался на данные Госкомстата, которые свидетельствуют, что в марте цены на потребительские товары и услуги возросли на 3,8% относительно февраля, ускорившись на 26,2% в годовом измерении.

А.КЛЮЕВ считает, что необходимо срочно внести изменения в бюджет, сократив дефицит; сбалансировать валютную и кредитно-банковскую политику; снизить нормативы отчислений от прибыли для госпредприятий. Также, по его мнению, правительство должно пересмотреть решение о повышении цен на газ для населения за счет использования потенциала собственной добычи. А.КЛЮЕВ уверен в необходимости «вернуться к идее свободных экономических зон и территорий приоритетного развития».

«Это иллюзия, что экономика будет расти и дальше - очень скоро запасы роста исчерпаются. Без создания новых точек роста, основанных на высоких технологиях, Украина будет вынуждена все быстрее превращаться в сырьевой придаток лидеров мировой экономики», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он считает, что очень скоро Украина может потерять перспективы ВПК, авиастроения, космической отрасли. По его словам, «для страны главная угроза сегодня - не военная агрессия и не угроза терроризма». «От бедности и безработицы нас НАТО не защитит, мы сами можем и должны себя защищать», - заявил народный депутат.

А.КЛЮЕВ считает, что на фоне проблем в экономике еще и видны серьезные противоречия между Президентом Украины и правительством. По словам депутата, это не способствует решению проблем, и поэтому необходимо устранить законодательным путем эти противоречия между ветвями власти, путем внесения изменений в Конституцию Украины.